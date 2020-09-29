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HDP'li Garo Paylan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahip çıktı

düşmanı Ermeni lobilerinin sözcülüğünü yapan 'li , 'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahip çıktı, ve Türkiye'yi suçladı. Paylan'ın, "’nin, ’ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ’da saldırma olasılığı odur." sözleri tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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HDP'li Garo Paylan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahip çıktı

27 Eylül Pazar sabahı - cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülke de savaşa hazırlık için seferberlik ilan etmişti.

, haksız saldırılarına karşı Ermenistan'a tepki gösterirken, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" mesajı verdi. Başkan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

TEK SUÇLU AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YMİŞ!

Son olarak; dün 'de , , ve İYİ Parti'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildirinin altına imza atmayan tek parti oldu. HDP'li isimler, Karabağ'da yaşanan krizde Ermenistan'ın yanında yer aldıklarını gizlemekten bile çekinmiyor. Haber7'nin haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili , Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmadığını; suçun Azerbaycan ve Türkiye'de olduğunu iddia etti.

Paylan'ın sosyal medyada büyük tepki çeken sözleri şöyle:

"Karabağ'da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor. KKTC'nin, Kıbrıs Rum Kesimi'ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ'da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur. Karabağ'da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye'dir Savaşta yine önce hakikat ölüyor."

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