HDP'li Garo Paylan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahip çıktı

TEK SUÇLU AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YMİŞ!

Son olarak; dün TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildirinin altına imza atmayan tek parti HDP oldu. HDP'li isimler, Karabağ'da yaşanan krizde Ermenistan'ın yanında yer aldıklarını gizlemekten bile çekinmiyor. Haber7'nin haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmadığını; suçun Azerbaycan ve Türkiye'de olduğunu iddia etti.