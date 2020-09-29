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İletişim Başkanı Altun: Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, "’ın saldırgan tutumu  açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, ’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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İletişim Başkanı Altun: Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

"'ın saldırıları sonucunda bugüne dek hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş halkına başsağlığı diliyor, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah'tan şifa niyaz ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan'a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın.

Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözümona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir.

Bugün toplanacak olan toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır.

Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan'ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz. Azerbaycan'ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlemekteyiz.

Ermenistan'ın saldırgan tutumu açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan'ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır."

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