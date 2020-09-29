Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Temelli'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.