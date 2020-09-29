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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan 'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Temelli'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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