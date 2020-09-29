Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu duyurdu: Öğrencilere ücretsiz internet müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz."

Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği ulaşım sistemleriyle donatmak için topyekun bir seferberliğe giriyoruz. Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde-Ankara Otoyolu yönetim merkezine canlı bağlantı yaparak, "Otoyolumuz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...