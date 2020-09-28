Adalet Bakanlığı açıkladı! 12 yılda dosya sayıları kaç milyon oldu? İşte Türkiye'nin sayılarla yargısı

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yargıda kaç dosya olduğuna dair bilgiler duyuruluyor. Adalet.gov.tr internet sitesinde "Sayılarla Yargı" bölümünde Ceza, Hukuk Mahkemeleri ve İdari Yargı Dosya Sayıları'nın bilgilerine yer veriliyor.

GÜNLÜK KAÇ DOSYA GELİYOR?

Bu verilere bakıldığında, Ceza Mahkemelerine günlük olarak 5 bin 539 dosya geliyor. Hukuk Mahkemelerine 5 bin 613, İdari Yargı'ya ise 2 bin 205 dosyaya bakılıyor. Paylaşılan grafiklerde, mahkemelerin günlük karar verme sayıları da yer alıyor.

GÜNLÜK KARAR SAYISI NE?

Örneğin Ceza Mahkemeleri 2 bin 408, Hukuk Mahkemeleri 3 bin 220 ve İdari Yargı 2 bin 205 adet karar veriyor. Hukuk Mahkemeleri'nde 5 bin 613 günlük gelen dosya varken, bunların 3 bin 220'si günlük karar bağlanıyor. İdari Yargı'da ise günlük 2 205 dosya gelirken, bin 213 dosya karara bağlanıyor.

YILDA KAÇ MİLYON DOSYA VAR?

Ceza Mahkemelerinde bu yıl gelen 1 milyon 631 bin 775 dosyanın 1 milyon 385 bin 627'si karara bağlandı. Hukuk Mahkemeleri'nde bu yıl gelen 1 milyon 349 bin 767 dosyanın 1 milyon 142 bini karara bağlanırken, İdari Yargıda ise gelen 428 bin 379 dosyanın 321 bin 531'i karara bağlandı.

12 YILDA DOSYA SAYILARI KAÇ MİLYON OLDU?

12 yıl içerisinde sayılarla yargıda neler olduğu ise bir grafikle ortaya konuluyor. 2008'den 2020'ye kadarki grafiğe bakıldığında, İdari Yargıda seyrin orantısında çok fazla iniş çıkışlar olmadığı görülürken, Hukuk Mahkemeleri'nde değişim fazla olduğu anlaşılıyor. Hukuk Mahkemeleri'nde 2008 ile 2020 arasındaki grafiğe bakıldığında, 2008'de 900 bin olan dosya sayısının inişli çıkışlı yılları sonrasında 2020'de en üst seviyeye çıktığı ve sayının 1 milyon 900 binlere ulaştığı görülüyor. Ceza Mahkemeleri için ise 2008'de 1 milyon 250 bin civarı olan dosya sayısının 2013'te düşüş gösterdiği, 2020'de ise 2 milyonu aştığı anlaşılıyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÜNDE 2 BİN 301 SORUŞTURMA GELİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı Daimi Arama günlük gelen dosya sayısı 845 iken, yıllık gelen dosya ise 215 bin 379. Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Sayısı günlük gelen 10 bin 168. Bunun karara bağlananı ise 8 bin 378. Cumhuriyet Başsavcılığı toplamı ise 11 bin 013 günlük gelen soruşturma dosyası. Bunların 8 bin 381'i karara bağlanıyor.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA ARTIŞ OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sayıları grafiğine bakıldığında, 2014 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı Daimi Arama çıkış gösterirken, Başsavcılık Esas sayısı 2014 yılında düşüş yaşayarak 2014'ten 2020 yılına kadar inişli çıkışlı yılların ardından 2020'de düşüşü sürdürmüş. Başsavcılığı toplamında ise 2008 yılından 2020 yılına kadarki süreye bakıldığında 2016 yılından itibaren yükselişin arttığı ve 2020 yılında en üst seviyeye çıktığı görülüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasındaki evrede soruşturmaların artışı gözler önüne seriliyor.

İCRA İFLAS DOSYALARINDA NELER VAR?

İcra Dairelerindeki İcra (Esas) ve İflas Dosya Sayıları günlük gelen 16 bin 264, günlük çıkan 17 bin 260, seçili yıl gelen 4 milyon 372 bin 606, seçili yıl çıkan 3 milyon 553 bin 476 ve seçili gün derdest 22 milyon 918 bin 115 olduğu ifade ediliyor. Grafikte ise bir dosya sayılarında ufak çıkışlar ve inişler olduğu halde 2020'de en üst seviyede olduğu gözlemleniyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK 2020 BAŞINDA ARTTI, AĞUSTOS AYINDA DÜŞTÜ

Serbestlik sayısının günlük bin 182, yıllık 403 bin 368 kişi olduğu ifade ediliyor. Toplamda bu sayı 135 bin 350. Denetimli serbestlik en düşük yılını 2012 yılında görürken, Şubat 2020 yılı ise en üst seviyede yer alıyor. Ancak 2020 yılının ağustos ayında bu düşüşe geçiyor.



(Fatma Damla KAYAYERLİ / SABAH)