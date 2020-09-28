İşte Ermenistan'ın alçak saldırısının perde arkası: Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi!

1945, BM Antlaşmasının 51 maddesine istinaden gerçekleşen savaş, AGİT Minsk grubunun yıllardır konuyu barışçıl yoldan halletme safsatasından bıkan Azerbaycan'ın önündeki yegâne hukuki yoldur ve Azerbaycan ikili standart uygulayan taraflı devletlerin riyakar politikaları nedeniyle bu hakkını kullanma zorunda bırakıldı.

Son aylarda perde arkasındaki farklı güçlerin de etkisiyle Ermenistan'ın iyice zıvanadan çıkarak ( Tovuz'a saldırısı vs.) pervasız davranışlarını artırması ve sivil halka yönelik saldırıları Azerbaycan 'a farklı alternatif bırakmadı.

Ayrıca, Azerbaycan devlet yetkilileri tarafından defalarca yapılan uyarılara rağmen, 27 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde Azerbaycan'ın cehbe boyu bölgelerinde yaşayan sivil Azerbaycanlılara savaş kurallarını ciddi şekilde ihlal ederek saldırı gerçekleştiren, bir aileden beş masum insanı şehit ederek ilerleyen Ermenistan'a Azerbaycan Ordusu gerekli askeri operasyonlarla karşılık vermiştir!

Dün itibariyle Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı düşman tarafından işgal edilmiş olan yedi köyün alındığını ve stratejik önem arz eden Murov dağın kontrolünün ele geçtiğini açıkladı.

Terter istikametinde şiddetli savaş devam ediyor.