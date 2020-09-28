Türk Tabipleri Birliği'ne PKK sevici başkan! İşte Şebnem Korur Fincancı'nın kirli sicili

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey seçimlerinde, "Etkin Demokratik TTB" grubu seçimi kazandı. Şebnem Korur Fincancı başkan seçildi.

Fincancı, "TTB bu döneme tek yürek olarak girmeli. Biz özgür ve bağımsız bir örgütüz hep öyle kaldık, böyle de devam edeceğiz" demişti.