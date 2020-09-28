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Alman basını Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Alçak sözler: Dağlık Karabağ yeni savaşı

, 'daki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda birçok sivil yaralandı ve şehit oldu. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yanıtı ise çok sert oldu. Azerbaycan, Ermenistan'ı bombardımana tutarken, seferberlik ilan edildi. Bölgede gerilim sürerken Alman gazetesi Başkan 'ı hedef aldı. Provokasyonunu, sivillere saldırarak daha da ileri taşıyan Ermenistan'ı savunan Welt gazetesi, Azerbaycan'a destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, " Erdoğan'ın yeni savaşı" şeklinde bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Alman basını Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Alçak sözler: Dağlık Karabağ yeni savaşı

Ermenistan, dün Azerbaycan'da yaşayan sivillere yönelik bombardıman düzenlerken, çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan'a misli ile karşılık verirken, çok sayıda askeri aracı yok etti. Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, gerilim dünyanın da gözünü bölgeye çevirdi. Alman gazetesi Welt, Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'a destek çıktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

ALMAN GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Alman Welt gazetesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa varan gerilimi manşetine taşıdı. Welt, Azerbaycan'a açıktan destek veren Başkan Erdoğan'a yönelik, "Dağlık Karabağ Erdoğan'ın yeni savaşı" şeklinde küstah bir ifade kullandı.

Alfred Hackensberger imzalı haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e karşı bir mücadeleye girdiğine yer verildi.

Gazete Başkan Erdoğan'ı karalamak için, 'Erdoğan, savaş isteyen bir lider' şeklinde skandal ifadelere de yer verdi.

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