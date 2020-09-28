Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri alır mı? Uzman isimlerden çarpıcı yorum

Doç. Dr. Yeşiltaş, Azerbaycan'ın son yıllarda Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırılarına anlık müdahalelerde bulunmak suretiyle meşru müdafaa hakkını kullandığını aktararak, şunları söyledi:

"Teknolojik olarak kendini yenileyen, donatan Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşılık vermesi değişti artık. Şimdi çok daha güçlü bir inanç ve irade var bu konuda. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük."

Saldırının Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya yönelik de olabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunun birçok nedeni var ama en önemlisi Türkiye'nin yoğunlaştığı alanlarda dikkatini dağıtmak şeklinde okumak mümkün. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de, Rusya'nın ise Libya'da, Suriye'de Türkiye ile derdi var. Doğu Akdeniz'de diplomasiye tam kapı aralanmışken yeniden Türkiye'nin dikkatini Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına çektiler. Türkiye'nin diplomasideki elini zayıflatmak veya mesaj da vermek istiyor olabilirler."