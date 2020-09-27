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Ukrayna'dan flaş Ermenistan kararı! Tüm uçuşlar durduruldu

Sabah saatlerinde 'ın topraklarındaki sivillere saldırmasıyla bölgede çatışma çıkmıştı. Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a yapılması planlanan tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Ukrayna'dan flaş Ermenistan kararı! Tüm uçuşlar durduruldu

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına top atışlarıyla saldırması sonrası bölgede tansiyon yükselmiş, Ukrayna, Pakistan ve Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişti. Ukrayna Havayolları ise bölgede artan gerilimin ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yapılan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Havayolları, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan ihtilafın şiddeti göz önüne alınarak. Ukrayna Havayolları Risk Yönetim Merkezi Erivan'a yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Ayrıca yarın saat 17:00'de Kiev'den Erivan'a gerçekleşmesi planlanan uçuşun yolcuları ile iletişime geçilecek ve kendilerine tüm destekler sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Havayolları, koronavirüs salgını nedeni ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye durdurulan seferlerin ise 4 Ekim tarihinde tekrar başlayacağını hatırlatarak, şirketin Risk Yönetim Merkezi'nin bölgedeki durumun yeniden değerlendireceğini aktardı.

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