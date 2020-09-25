Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Koronavirüs salgını 2. dalgasıyla dünya genelinde yeniden hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye bir kez daha virüsü kontrol altında tutmayı başardı.

İspanya ve Fransa'da günlük baka sayıları 10 bini aşarken, İngiltere'de virüsün çıktığı ilk günden itibaren ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 25 Eylül Cuma gününe ait günlü yeni koronavirüs verilerini açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

1318 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6'ya geriledi.

Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.