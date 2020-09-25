İstanbul 2 No'lu Baro’nun kurulması için onay verildi
Son dakika haberleri... Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun; İstanbul 2 No'lu Baro’nun kurulması için yetki verdiği öğrenildi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu; kuruluş yetki belgesini İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'ya takdim etti.
"METİN FEYZİOĞLU KURULUŞ YETKİ BELGESİNİ KURUCULAR KURULUMUZA TAKDİM EDİLMİŞTİR"
İstanbul 2 No'lu Baro'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada; "2000'i aşkın imza ile İstanbul Yeni Baro kuruluş başvurumuz Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından kuruluş yetki belgesi kurucular kurulumuza takdim edilmiştir" denildi.
TATLI: GENEL KURULDAN SONRA BARO TÜZEL KİŞİLİĞİNE KAVUŞMUŞ OLACAK
İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı, Türkiye Barolar Birliği'nden kuruluş yetki belgesini aldıklarını belirterek, "Barolar Birliği genel kurul yapmak için bize yetki verdi. Genel kurul yaptıktan sonra genel kurul sonuçları tescil edilecek ve baro tüzel kişiliğine kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurucular kurulu üyeleri Niyazi Paksoy, Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yapmıştı. Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü açıklamıştı.
Karslı, "Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliğinden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH