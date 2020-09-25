İstanbul 2 No'lu Baro’nun kurulması için onay verildi

TATLI: GENEL KURULDAN SONRA BARO TÜZEL KİŞİLİĞİNE KAVUŞMUŞ OLACAK

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı, Türkiye Barolar Birliği'nden kuruluş yetki belgesini aldıklarını belirterek, "Barolar Birliği genel kurul yapmak için bize yetki verdi. Genel kurul yaptıktan sonra genel kurul sonuçları tescil edilecek ve baro tüzel kişiliğine kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurucular kurulu üyeleri Niyazi Paksoy, Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yapmıştı. Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü açıklamıştı.

Karslı, "Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliğinden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH