Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Temmuz tarihinde bitecek cezaevi izinler 2 ay süreyle uzatılmıştı. Yaklaşık 60 bin hükümlüyü ilgilendiren CTE açıklamaları için Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor? İşte tarihler...

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 31 Temmuz tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.