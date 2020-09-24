Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı." denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleriİ Bakanlığı'nca, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.
İçişleriİ Bakanlığı'nca, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.