Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı

İçişleriİ Bakanlığı'nca, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.