Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.