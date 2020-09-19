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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte  bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 /’li terörist, tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" denildi.

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