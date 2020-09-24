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Rize'de kumarhaneye çevrilen ev İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

'nin Fındıklı ilçesinde önceki gün 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde kumar oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Baskın yapılan ev, Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı 'ın evi çıktı. Jandarmayı görünce iskambil kağıtlarını şöminede yakmaya çalışanlara toplam 37 bin 350 TL para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Rize'de kumarhaneye çevrilen ev İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yıldız'ın çıktı! Jandarma suçüstü yakaladı

Olay ilçeye bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pandemi sürecinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı 'ın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi.

Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.

Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

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