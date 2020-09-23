23 Eylül 2020, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''5 örgüt mensubu daha ikna çalışmaları neticesinde ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi'' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları örgütten kaçışları artırdı

5 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi.

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