İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu!
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''5 örgüt mensubu daha ikna çalışmaları neticesinde Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi'' ifadelerine yer verildi.
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Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları örgütten kaçışları artırdı
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları örgütten kaçışları artırdı
5 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi.
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