MEB son dakika açıklaması: 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatar?
Bursluluk sınavı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar ile ilgili MEB'den açıklama geldi. Yayımlanan kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Şimdi ise sonuç tarihi için bekleyiş başladı. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin İOKBS sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatar? İşte merak edilenler...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.