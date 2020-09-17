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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı , ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg arasındaki görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

GÜNDEM DOĞU AKDENİZ

Yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında konuştuğu belirtildi..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü BAKAN ÇAVUŞOĞLU NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

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