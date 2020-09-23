23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması! Genel Sekreter Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması! Genel Sekreter Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 17:18
Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e yönelik teknik görüşmeler devam ediyor. NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

"İYİ BİR İLERLEME"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

4 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türk ve Yunan askeri yetkililer dün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

AYRIŞTIRMA USULLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı bugün 13.00 itibarıyla başladı. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alındı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı belirtildi. Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması
İstanbul'da asya kaplanı paniği!
İstanbul'da "asya kaplanı" paniği!
Otobüste uyuyakalan sağlıkçı A Haber’de
Otobüste uyuyakalan sağlıkçı A Haber’de
Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi
"Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi"
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Daha Fazla Video Göster