Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e yönelik teknik görüşmeler devam ediyor. NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

"İYİ BİR İLERLEME"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

4 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türk ve Yunan askeri yetkililer dün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

AYRIŞTIRMA USULLERİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantı bugün 13.00 itibarıyla başladı. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alındı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı belirtildi. Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.