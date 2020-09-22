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Son dakika: Türkiye'den Atina'ya Ege uyarısı: Limni Adası'nda gayri askeri statü ihlali yapıldı

Son dakika haberine göre , 'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak. Türkiye'den yapılan uyarıda 'Limni Adası'nda gayri askeri statü ihlali yapıldı' denildi.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Türkiye'den Atina'ya Ege uyarısı: Limni Adası'nda gayri askeri statü ihlali yapıldı

Türkiye Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diplomatik çalışmalar devam ederken Türkiye'den önemli bir uyarı geldi ve İzmir İstasyonu'ndan bir NAVTEX mesajı yayınlandı. Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.

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