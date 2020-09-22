Son dakika: Türkiye'den Atina'ya Ege uyarısı: Limni Adası'nda gayri askeri statü ihlali yapıldı
Son dakika haberine göre Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak. Türkiye'den yapılan uyarıda 'Limni Adası'nda gayri askeri statü ihlali yapıldı' denildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diplomatik çalışmalar devam ederken Türkiye'den önemli bir uyarı geldi ve İzmir İstasyonu'ndan bir NAVTEX mesajı yayınlandı. Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.
14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.