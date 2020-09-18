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Son dakika: Türkiye 3 ayrı yeni Navtex yayınladı

Son dakika haberleri... 3 yeni hakkında yapılan duyuruda 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde. 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Türkiye 3 ayrı yeni Navtex yayınladı

3 yeni Navtex hakkında yapılan duyuruda 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde. 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı belirtildi.

Detaylar gelecek...

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.

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