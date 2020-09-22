Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberi... AK Parti MKYK toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
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GÖZLER AÇIKLAMADA
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.
GÖZLER AÇIKLAMADA
Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.