22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti MKYK Ba��kan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... toplantısı, Başkan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde başladı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.

GÖZLER AÇIKLAMADA
Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA