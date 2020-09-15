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Son dakika: Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Son dakika haberleri... 'de görev yapan için ilanı. Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı...

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı. Yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. YAVUZ, ERTUĞRUL BEY, OSMAN BEY VE ORHAN BEY İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI, 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.

2. ÇALIŞMA GEMİLERİNDEN AÇIK GEÇİLMESİ.2. ÇALIŞMA SAHASINA GİRİLMEMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE OLUNUR.

3. BU BİLDİRİ 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.

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