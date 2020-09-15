Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

"HUKUKİ BOŞLUKLAR VAR"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı.

Bugün gelinen noktada Lozan Antlaşması'nın dengesinin bozulduğunu söyleyen Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, "Türkiye diplomatik ve askeri hamlelerle anlaşmayı ihya etmeli. Türkiye o dönemin şartlarında, adalardaki egemenliğinden vazgeçerken 'silahsızlandırılmış' olmak avantajına dayanarak vazgeçmişti" değerlendirmesinde bulundu.