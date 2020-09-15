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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

Son dakika haberine göre... , istasyonundan yayınladığı 'te çerçevesinde 'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

, istasyonundan yayınladığı 'te çerçevesinde 'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

, 1960 yılından bu yana adaları gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırıyordu. Türkiye, adaların silahsızlandırılması için Atina'ya çağrılarda bulunuyordu.

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Türkiye'nin silahlandırılan adalar konusunda adımlar atabileceği adımlar olduğunu söyleyen Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, "Bu adaların silahsızlandırılması için Yunanistan'a resmi anlamda bir süre verilmesi gerekir. Bunun süresini devlet tayin eder. Süre verilmesine rağmen gayri-askeri statüye dönülmesi için Yunanistan gerekli somut adım atmıyorsa, Türkiye 'nin Şartının 51.maddesi kapsamında güvenliği doğrudan tehdit altında olacağından bireysel meşru müdafaa hakkı gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"HUKUKİ BOŞLUKLAR VAR"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde 'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı.

Bugün gelinen noktada Lozan Antlaşması'nın dengesinin bozulduğunu söyleyen Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, "Türkiye diplomatik ve askeri hamlelerle anlaşmayı ihya etmeli. Türkiye o dönemin şartlarında, adalardaki egemenliğinden vazgeçerken 'silahsızlandırılmış' olmak avantajına dayanarak vazgeçmişti" değerlendirmesinde bulundu.



NAVTEX NE DEMEK?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda biriminin ( ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz..

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve 'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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