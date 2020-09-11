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Türkiye'den yeni Navtex! Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

Son dakika haberine göre... , gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığı 'de yeni bir yayınlayarak tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Türkiye'den yeni Navtex! Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak

Son dakika haberine göre... , gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığı 'de yeni bir yayınlayarak tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

KOORDİNATLAR PAYLAŞILDI

Doğu 'deki yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

NAVTEX NE DEMEK?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.



Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Milli Savunma Bakanlığından flaş NAVTEX açıklaması MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN FLAŞ NAVTEX AÇIKLAMASI
Son dakika: Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex SON DAKİKA: DOĞU AKDENİZ'DE 2 YENİ NAVTEX
Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı SON DAKİKA: DOĞU AKDENİZ'DE YENİ NAVTEX İLANI

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