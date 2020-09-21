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Tecavüz skandalının yaşandığı CHP'li Didim Belediyesi'nde rezillikler bitmiyor! Vergi toplamayı da becerememişler

'li ’nin batağına olduğu ortaya çıkmıştı. ’ndaki bulguya göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf tutulan bazı iş yerlerinden çeşitli vergilerin hatalı veya hiç alınmadığı ortaya çıktı. Sabah'tan Damla Kayayerli'nin haberi...

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Tecavüz skandalının yaşandığı CHP'li Didim Belediyesi'nde rezillikler bitmiyor! Vergi toplamayı da becerememişler

CHP'li Didim Belediyesi'nin borç batağında olduğu ortaya çıkmıştı. Sayıştay Denetim Raporu'nda, belediyenin 241 milyon lira borcu bulunduğu kaydedilmişti. Raporda belediyenin kayıt ve işlemleri teker teker incelenmişti.

BAZI İŞ YERLERİNDEN ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ ALINMADI
Bu rapordaki bulgulardan birisi daha ortaya çıktı. Bazı işyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Vergisinin eksik alındığı saptandı. Belediyenin sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf tutulan bazı iş yerlerinden Çevre Temizlik Vergisi'nin hatalı alındığı veya hiç alınmadığı gibi bina vergisinin ise eksik alındığı belirlendi.

Yasaya göre tüm iş yerleri ve işletmelere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek görevi, çevre temizlik vergisi ve bina vergisinin takip ve tahsil görevi belediyeye verildiği halde Didim Belediyesi bu görevini yapamadığı ya da kasıtlı olarak yapmadığı belirlendi. Hatta tanıdık iş yerlerinden vergi almadığı iddia edildi.

TOPLAM 167 İŞ YERİNDEN VERGİ ALINMADI
Toplamda 251 iş yerinden 167'sinden vergi alınmadığı tespit edildi. Kanun gereği alınması gereken vergilerin kurumların iletişim eksikliği ve teyit amaçlı saha çalışması yapılmaması nedeniyle hatalı ve usulüne aykırı tahakkuk ve tahsil edildiği anlaşıldı.

DAMLA KAYAYERLİ/SABAH

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