CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın dosyası kabarık!

Aydın'ın Didim ilçesi, iş istemeye gelen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşı Ali Ç.'nin çiftliğinde tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yakın çevresine yaptığı kıyaklarla çalkalanıyor. Belediyeyi borç batağına sürükleyen kıyaklar dilden dile dolaşıyor. Tecavüz mağduru S.T.'nin, kendisine alkol ve uyuşturucu verilerek Atabay ve DİBEL Müdürü Öner Ç.'nin tecavüz ettiklerini, çiftliğin sahibi Ali Ç.'nin tecavüzü görüntülediğini, Başkan Yardımcısı Öznur G.'nin de izlediğini öne sürdüğü skandalın baş aktörleri ile ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıkıyor.

2 MİLYONLUK KIYAK

Belediye Başkanı Atabay, iddialara göre 2016'da dönemin CHP eski ilçe başkanı Gökmen Karataş'ın yeğeni Adnan A.'ya ait şirkete doğrudan temin yoluyla 2 milyon lira aktardı. Ardından Adnan A.'nın şirketinden, neredeyse bir forklift alınacak fiyata forklift kiraladı. Bu iddialara göre başkan yardımcısı Öznur G. hakkında, belediyede çalışmaya başlamadan önce Söke'de uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı. Ayrıca Öznur G'nin belediyede çalışmaya başladıktan sonra mal varlığındaki artış da şikayet konusu oldu.

ONLARCA GAYRİMENKUL

Bir vatandaşın CİMER'e yaptığı şikayet ilçe gündeme gelen iddiaya göre 5 kere evlilik yapan Öznur G.'nin ev kadını olan annesinin üzerine Konya'da 3, Didim'de 2, İzmir Buca'da da 1 olmak üzere toplam 6, emekli babasının üzerine ise Konya'da 9, Didim'de de 2 olmak üzere toplam 11 gayrimenkul kayıtlı. Öznur G.'nin eşi Taner G. hakkında ise yıkım kararları bulunan sahildeki 'beach' yapılarının yıkımlarının durdurulması için bağış adı altında işletmecilerden 200 bin lira rüşvet aldığı iddiası da bulunuyor. Bu skandal ise işletmecilerin, "Bizi korona değil, belediye vurdu" pankartı ile patlak verdi.

USULSÜZ RUHSAT

Başkan Atabay ile 'tecavüz' çiftliğinin sahibi Ali Ç.'nin de yakın arkadaş oldukları belirtildi. Atabay'ın, sık sık gidip vakit geçirdiği yaklaşık 20 dönümlük çiftlikteki zeytinliğin de belediye ekiplerine temizlettirildiği, içerisindeki yürüyüş yollarına da yine belediye ekiplerince parke taşı döşendiği belirtildi. Atabay'ın ayrıca, tecavüzü görüntülediği için "Kadraj Ali" olarak anılan Ali Ç.'nin, akaryakıt istasyonuna şehir merkezinde olmasına rağmen usulsüz olarak "LPG" ruhsatı verdiği de iddia edildi.

DİKENLİ TELLERLE ÇEVRİLİ

Tecavüz skandalının yaşandığı öne sürülen Akköy Balat mevkiinde bulunan çiftlik evi, en yakın yerleşim birimine 2 kilometre mesafede bulunuyor. Çevresi elektrikli tellerle çevrilen çiftlikteki ev ise kot farkından dolayı yoldan aşağıda kaldığı ve çevresindeki ağaçlar nedeniyle dışarıdan görünmüyor. Havadan görüntülenen çiftlik evinde kimsenin olmadığı, kapısında ise asma kilit bulunduğu görüldü. Kapıda ve dikenli tellerin üzerinde 'Dikkat köpek var' ve 'Dikkat elektrik akımı' yazan tabelalar var.





BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Bölge halkından Turgutreis Gündoğan (60), "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Başkanı bilmiyorum ama A.Ç.'yi gidip gelirken görüyoruz. Selam bile vermezler. Gelip oy istemesini biliyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

SKANDALA AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU! MAĞDUR KORUMA ALTINA ALINDI

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Ç. ve Ali Ç. ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya müdahil olarak mağdur kadını koruma altına aldı. Dehşeti yaşayan kadın suç duyurusunda bulunmuş ve önceki gün Didim Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti. Dün ise önemli bir gelişme yaşandı. Aydın Didim Sosyal Hizmetler Müdürü, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'ya ulaşarak mağdura destek verileceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya dahil olurken, tecavüz mağduru S.T.'nin koruma altına alındığı ve güvenli bir yere yerleştirildiği öğrenildi. SABAH'a konuşan S.T.'nin avukat Murat Sultansu, "Müvekkilimin sosyal ve güvenlik ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakanımıza hassasiyeti ve duyarlılığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KAYNAK:SABAH