CHP'li Didim Belediyesinde kirli ilişkiler yumağından 50 milyonluk servet çıktı

48 GAYRİMENKUL

Bu sürede Öznur G. Didim'de iki daire alırken, eşi Taner G.'nin üzerinde ise bir Didim'de 122 metrekare çamlık, 4'ü arazi olmak üzere toplam 13 tapu kaydı oldu. Emekli babası Alaattin D.'nin üzerinde, 8'i Konya Seydişehir'de 8 tarla, biri de Didim'de 227 metrekare dubleks ev olmak üzere toplam 18 tapu kaydı, ev kadını olan annesi Ayşe D.'nin üzerinde de 3'ü Seydişehir'de tarla, 2'si bahçe, biri Didim'de avlulu ev, biri İzmir Buca'da apartman dairesi, biri İzmir Karabağlar'da daire olmak üzere toplam 15 tapu kaydı var. 8 bin lira Başkan Yardımcılığı maaşı alan Öznur G. ile eşi, annesi ve babasının son yıllarda toplam 48 gayrimenkule sahip olması duyanları hayrete düşürdü. Hiçbir geliri olmayan ev kadını annesinin bile 15 ayrı gayrimenkulü bulunan, ailesiyle birlikte yaklaşık 50 milyon liralık servete ulaşan Öznur G.'nin, 500 bin lira değerinde lüks bir otomobili de var. Öte yandan Öznur G.'nin eski eşi Şahin D. 2007'de Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilinde 75 gram esrar yakalatmıştı. O araçta bulunan Öznur G. hakkında işlem yapılmazken, Şahin D. Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.