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Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Üzerlerinden silah çıktı

Son dakika haberine göre, /C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyeti’nce yürütülen çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı. Eylem hazırlığındaki iki şüpheli üzerinde silah ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Üzerlerinden silah çıktı

DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyeti'nce yürütülen çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü adına eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen M.Ş ve E.B isimli şüpheliler Ataşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Sig Sauer P228 ve Baretta PB marka/model 2 silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

EMİR SOMER/SABAH

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