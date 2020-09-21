CHP'li Didim Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Önce tecavüz şimdi de... Yasal sınırın 3 katı!

YASAL SINIRIN ÜÇ KATI

Raporda, belediyenin borç stok tutarının azami miktarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamı olan 73 milyon 416 bin 453 kuruş liranın yeniden değerleme oranı da (yüzde 14,47) dahil bir katı, yani 84 milyon 39 bin 814 lira olması gerektiği vurgulandı. Ancak Didim Belediyesi'nin en son denetlenen dönem olan 2018'de toplam borç miktarının kanunda bir kat olarak belirlenen yasal sınırdan 157 milyon 633 lira 138 kuruş daha fazla olduğu anlaşıldı. Belediyenin 136 milyon 647 bin 78 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na, 25 milyon 784 bin 542 lira vergi dairesine, 32 milyon 582 bin 772 lira tedarikçi, müteahhit ile satıcılara, 46 milyon 658 bin 625 lira ise diğer kurumlara borcu olduğu belirtildi.