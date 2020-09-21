Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için #Okullaraçılıyor etiketiyle mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah." ifadelerini kullandı.