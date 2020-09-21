Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Bu yıl ilk kez olacak

Her yıl okulların açılmasıyla beraber bir yıl içerisinde sınıflarda yapılan çocukluk çağı pekiştirme aşıları, Kovid 19 salgını nedeniyle bu yıl ilk kez Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılacak. Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon ilköğretim 1. sınıf ve 8. sınıf öğrencisinin 3 ay içinde aşılanmasının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl Aşı Danışma Kurulu'nun tavsiyesi ile aşılama takviminde yaptığı değişiklikle, 1 Temmuz 2016 ve sonrasında doğan çocuklar da ilkokul birinci sınıfı beklemeden aile hekimliklerinde pekiştirme aşılarını olacaklar.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, yaptığı açıklamada "Biz çok uzun yıllardır hem ilkokul 1. sınıfta hem de 8. sınıfta aşılamalar yapıyorduk. Bunlar çocukluk çağı aşılarının tamamlama dozları oluyor. 1. sınıfta difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları; 8. sınıfta da tetanos aşısını yapıyoruz. Eskiden biz bu aşıları okullara gidip 1 yıllık süre içerisinde tamamlıyorduk. Ancak Bakanlığın, Temmuz ayında Aşı Danışma Kurulunun önerileri ile yayınladığı bildiride, 1. Sınıf aşıları 4 yaşa çekildi ve bunlar da ASM'lerde yapılmaya başlandı. Biz Temmuz ayından itibaren başladık aşılamalara" dedi.