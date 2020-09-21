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Son dakika: Gözler yarınki toplantıda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Son dakika haberine göre; Başkan , yarın   Angela  ve  Konseyi Başkanı ile görüşecek.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Gözler yarınki toplantıda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK
Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan yarın BM Genel Kurulunda konuşacak BAŞKAN ERDOĞAN YARIN BM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK
Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN KOSOVA CUMHURBAŞKANI TAÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile video konferans yoluyla görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ İLE VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

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