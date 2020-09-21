Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK

Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.