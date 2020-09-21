Son dakika: Gözler yarınki toplantıda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.
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DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK
Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.