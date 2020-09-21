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Başkan Erdoğan yarın BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Başkan , yarın ’nin 75. ’nda dünyaya hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele, ’deki son durum, ve ’daki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Başkan Erdoğan yarın BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Birleşmiş Milletler , dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda yapılacak. 22-29 Eylül tarihlerinde liderlerin konuşmalarını içeren video mesajlar, Salonu'nda gösterilecek.

Başkan Erdoğan, konuşmasını yarın Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve ABD Başkanı Trump'ın ardından yapacak. Dünyaya Koronavirüs ile mücadele, , , başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, 'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlar verecek.

Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesine ve yapısının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapacak. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek.

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