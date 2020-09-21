Başkan Erdoğan yarın BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesine ve yapısının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapacak. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek.