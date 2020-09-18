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Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile video konferans yoluyla görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İşte ele alınan konular...

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile video konferans yoluyla görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Pedro Sanchez ve Charles Michel ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN PEDRO SANCHEZ VE CHARLES MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

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