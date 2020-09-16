Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE HAKLARINDA KARARLI"

Başkan Erdoğan'ın Merkel ile gerçekleştirdiği konuşmada Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Başkan Erdoğan, video konferans görüşmesi yaptığı Almanya Başbakanı Merkel'e, "Türkiye hakları konusunda kararlıdır" dedi.

Başkan Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz konusunda hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakereyle çözülebileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Başkan Erdoğan, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan aynı zamanda Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.