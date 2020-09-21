Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde TikTok Global kuruluyor

60 MİLYAR DOLAR DEĞERLEME BEKLENİYOR

Dana önce basında çıkan haberlerde de Oracle ve Walmart'ın şirketin yüzde 20 hissesine sahip olacağı belirtilmişti. Hisse dağılımında Oracle'ın yüzde 12,5; Walmart'ın yüzde 7,5 hisseye sahip olacağı aktarılmıştı. Oracle'ın TikTok Global'e bulut teknolojisi uzmanlığını, dünyanın en büyük perakende şirketlerinden olan Walmart'ın da perakende ve e-ticaret tecrübesini getirmesi bekleniyor.

Oracle ve Walmart tarafından hafta sonu yapılan açıklamada bir yıl içinde ABD'de halka arz edilmesi beklenen TikTok Global'in ABD Hazine'sine 5 milyar dolar vergi ödeyeceği aktarıldı. ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'un ülkede 25 bin kişiye daha istihdam yaratması bekleniyor.

Anlaşmanın Çin hükümeti tarafından da onaylanması gerek. Diğer yandan basında çıkan haberlere göre ByteDance, TikTok'un değerlemesinin 60 milyar doları bulmasını bekliyor.