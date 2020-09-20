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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 20.09.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 13:12
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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
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Başkan Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi