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Sakarya'da 2 gün kazı yapıldı! Dikkat çeken Adil Öksüz iddiası

'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari ’ün ’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası 'nı harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede 2 günlük çalışması gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Sakarya'da 2 gün kazı yapıldı! Dikkat çeken Adil Öksüz iddiası

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makinaları tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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