Almanya, 'Adil Öksüz orada mı?' sorusuna 1,5 yıldır sessiz
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz'ün, Almanya'da olduğu ihbarlarına ilişkin, yaklaşık 1,5 yıldır süren inceleme kapsamında, Türkiye'ye hiçbir bilgi verilmediği belirtildi. Öksüz'ün bu ülkede görüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine Türkiye iddiaların araştırılmasını istemişti. Almanya İçişleri Bakanlığı, Öksüz'ün 2018 yılı ocak ayından itibaren yakalama kararıyla arandığı bilgisini vermiş, Merkel de arama kararı çıkartıldığını açıklamıştı.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında arazide gözaltına alınan Adil Öksüz, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öksüz'ün örgüt içindeki konumu ve darbedeki rolü tespit edildikten sonra arama kararı çıkartıldı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz'ün yurt dışına çıktığı tespit edildi. Bir süre sonra da Almanya'da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarlarıyla Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi paylaşıldı.
ÖNCE NOTA, SONRA İADE
Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Almanya'ya nota vererek iddiaları sordu. Ancak Almanya, notaya cevap vermedi. Bunun üzerine Öksüz ile ilgili iade dosyası hazırlanarak Berlin'e gönderildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, darbe girişiminden 1,5 yıl sonra, 2018 yılı ocak ayında Adil Öksüz'ün yakalama kararıyla arandığı bilgisini paylaştı. Merkel de Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkartıldığını açıkladı.
HİÇBİR GERİ DÖNÜŞ YAPMADI
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Almanya, yakalama kararı çıkarılmasının ardından aradan geçen 1,5 yılda, Türk makamlarının defaatle bilgi istemesine karşın, Öksüz'ün bu ülkede olup olmadığına ilişkin hiçbir geri dönüş yapmadı.
FETÖ'CÜLERİN EN YOĞUN OLDUĞU AVRUPA ÜLKESİ
15 Temmuz darbe girişiminden sonra asker, gazeteci, hakim, savcı ve akademisyenlerin de olduğu 500'e yakın FETÖ'cünün Almanya'da sığınmacı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cülerin sığınma isterken, iade edilirlerse Türkiye'de işkence göreceklerini, idam edileceklerini ileri sürdükleri belirtildi. Bu yöntemle, Türkiye'nin iade taleplerine olumsuz yanıt verilmesini sağladıkları belirtildi.
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