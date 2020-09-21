THY Cargo'dan önemli başarı! Yılın ilk 6 ayında...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Turkish Cargo'nun büyüme oranını açıklayan Üstün, "Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28,5 oranında daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik." mesajını paylaştı.