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THY Cargo'dan önemli başarı! Yılın ilk 6 ayında...

, 'nun büyüme oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yahya Üstün, paylaşımında "Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28,5 oranında daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020
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THY Cargo'dan önemli başarı! Yılın ilk 6 ayında...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Turkish Cargo'nun büyüme oranını açıklayan Üstün, "Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28,5 oranında daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik." mesajını paylaştı.

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