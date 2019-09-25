25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adil Öksüz davasında yeni gelişme! "Ankesör"den çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ADİL ÖKSÜZ DAVASINDA YENİ GELİŞME! ANKESÖRDEN ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari 'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada ''görevi kötüye kullanma'', "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''ankesör'' soruşturması kapsamında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik yürütülen soruşturması sürüyor.

ANKESÖR-SABİT KONTÖRLÜ HATTAN ARAMIŞ

Savcılığın son araştırma ve incelemesinde FETÖ'nün "ankesör" soruşturmasından bilindik bir isim daha çıktı. FETÖ'nün sözde ''TSK imamı'' firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli İlyas Kaytancı hakkında hazırladığı sevk yazısında, örgütün hücre yapılanması ve ankesör-sabit kontörlü hatlara ilişkin detaylı bilgilere yer verirken, şüphelinin örgütsel aranma modeline uygun olarak ve örgütsel bağ dışında açıklanmayacak şekilde delillerin bulunduğu belirtildi.

Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede! | Video ALMANYA'DA SKANDAL! FETÖ'CÜ, PKK'LI, CHP'Lİ VE SAADETLİ AYNI KAREDE! | VİDEO

İLYAS KAYTANCI TUTUKLANDI

Sevk yazısında, ayrıca olay tarihinde ve halen muvazzaf olarak görev yapan şüpheli hakkında terör örgütününü sözde ''TSK imamı'' olan ve 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden "Namık" kod adlı 'ün, darbe girişimi akabinde serbest bırakılması sürecindeki eylemleri nedeniyle ''görevi kötüye kullanma'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı anımsatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kaytancı'nın tutuklanmasına karar verdi.

FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP BERLİN’DE BULUŞTU! SKANDAL TOPLANTI


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN