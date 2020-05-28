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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni İsmail Öksüz de “TSK imamı” çıktı

Firari 'cü 'ün yeğeni 'ün Adliyesi'nde verdiği ifadeye ulaşıldı. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; İsmail Öksüz ifadesinde örgüt ile ilgili her şeyi tek tek itiraf edip bütün ilişkilerini deşifre etti.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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YEĞENİ DE “TSK İMAMI” ÇIKTI

ifadesinde şunları söyledi: "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben bu terör örgütü ile daha önceden tamamen dini inançlarım doğrultusunda iyi niyetli bir şekilde temasım oldu. Yapmış olduğum tüm faaliyetleri Allah rızası için iyi niyetim ile vatana millet hizmet için yapmış bulunmaktayım. Bu yapının sonradan terör örgütü şekline bürüneceğini devlete başkaldıracağını tahmin etmedim. Bu sebepten dolayı kendimi de terör örgütü tarafından kullanılmış ve kandırılmış hissediyorum.

SUBAYLARLA SOHBET

İfademde bu faaliyetleri kimlerle görüştüğüm ya da kimlerle temas kurduğumu ayrıntılı olarak isim isim vererek anlattım. Ben ByLock programını yükleyip kullanıp kullanmadığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ben ilinde görev yapan subaylar ile birebir görüşüp sohbetler yapmaktayım. Bu buluşma ve sohbetler genellikle ayda bir kez oluyordu. Muğla'ya tayin olan ya da yeni gelen subayları benle ilinden gelen Mesut Musa Gazioğlu isimli kişi benle tanıştırırdı. İlk sohbet beraber olurdu.

(HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH)

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