Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde herkesten gizleyerek 4 günlük tatil yaptığı ortaya çıktı.

DENİZE AÇILDI, DÜMENE GEÇTİ

Hurşit Güneş de bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu'nu Kandıra'ya davet etti. CHP Lideri de davet sonrası soluğu Kandıra'da aldı.

Kılıçdaroğlu'nun buradaki rehberi de Hurşit Güneş oldu. İkili Bağırganlı'da bir balıkçı teknesine binerek Karadeniz'e açıldı. Teknede de Kılıçdaroğlu, dümene geçti.