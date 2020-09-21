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Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu

Kendisini ziyaret eden eski 'li vekil 'e 'gözlerden uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu' söyleyen CHP Lideri 'nun Güneş'in daveti üzerine Kandıra'da gözlerden uzak 4 günlük bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği 4 günlük tatili ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde herkesten gizleyerek 4 günlük tatil yaptığı ortaya çıktı.

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Hurşit Güneş de bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu'nu Kandıra'ya davet etti. CHP Lideri de davet sonrası soluğu Kandıra'da aldı.

Kılıçdaroğlu'nun buradaki rehberi de Hurşit Güneş oldu. İkili Bağırganlı'da bir balıkçı teknesine binerek Karadeniz'e açıldı. Teknede de Kılıçdaroğlu, dümene geçti.

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