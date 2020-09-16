Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de S-400 konusunda çelişti

Kısa bir süre önce S-400 savunma sisteminin neden alındığını "Kim bize saldıracak?" sözleriyle sorgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de neden aktif edilmediğini sorguladı.

Kılıçdaroğlu'nun S-400 konusundaki çelişkili açıklamaları gündeme oturdu.

"YUNANİSTAN İLE Mİ KAVGA EDECEĞİZ?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda, "S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

"AMERİKA TATBİKAT YAPIYORSA SEN DE S-400'LERİ AKTİF ET"

S-400'lerin alınmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, "Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin." ifadelerini kullandı.