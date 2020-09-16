Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de S-400 konusunda çelişti
Daha önce S-400'lerin alınmaması için ortalığı ayağa kaldıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de neden aktif edilmediği yönündeki sözleriyle hükümeti hedef tahtasına koymaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun kendiyle çelişmesi bir kez daha gündem oldu.
Kısa bir süre önce S-400 savunma sisteminin neden alındığını "Kim bize saldıracak?" sözleriyle sorgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de neden aktif edilmediğini sorguladı.
Kılıçdaroğlu'nun S-400 konusundaki çelişkili açıklamaları gündeme oturdu.
"YUNANİSTAN İLE Mİ KAVGA EDECEĞİZ?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda, "S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.
"AMERİKA TATBİKAT YAPIYORSA SEN DE S-400'LERİ AKTİF ET"
S-400'lerin alınmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, "Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin." ifadelerini kullandı.