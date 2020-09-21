Bakan Akar: Biz diyalogdan yanayız, fakat herhangi bir oldubittiye izin vermeyiz

"SAYGIMIZ, ŞÜKRAN DUYGUMUZ SONSUZDUR"

Yurt genelinden gaziler ve yakınlarının katılımıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen Gaziler Günü etkilinliği programının koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sınırlı olarak gerçekleştirildiğini, ana etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Akar, "Gazilerimiz ve onların yakınlarına, şehitlerimize ve onların kıymetli ailelerine saygımız, şükran duygumuz sonsuzdur." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, "Asil milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Akar, sözlerini karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe başarı, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa dileyerek tamamladı.