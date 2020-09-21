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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre… Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. 'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan koronavirüse yakalandı

Türkiye Acil Tıp Derneği, Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. 'ın coronavirüse yakalandığını duyurdu.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nin paylaşımı şöyle:

"Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz."

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