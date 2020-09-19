Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Eylül'de yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılacak. Milyonlarca öğrenci ile velileri tüm sınıfların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladılar. Yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, lise tüm sınıflar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."