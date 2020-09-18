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Son dakika: Görevden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında mahkemeden flaş karar!

Son dakika haberine göre 1. , İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin 'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Görevden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında mahkemeden flaş karar!

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

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