Son dakika: Görevden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı hakkında mahkemeden flaş karar!
Son dakika haberine göre Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.
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Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.
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